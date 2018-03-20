Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на западные СМИ.

В МИД Швеции заявили, что властями обсуждается бойкот официальных лиц Чемпионата мира по футболу. Такой же позиции придерживаются и в Дании.

Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.