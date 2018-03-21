|У Face ID появятся конкуренты не ранее 2019 года - СМИ
|21.03.2018 00:12
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Согласно новому отчету Reuters, конкуренты у созданного Face ID появятся не ранее 2019 года. По информации экспертов, "яблочный" производитель на два года опередил компании в области 3D-сканирования лица. Об этом пишет со ссылкой на .
Данные выводы были сделаны после переговоров с тремя крупными поставщиками запчастей.
Отмечается также, что в связи со "слабыми кое-где в ключевых деталях, массовое производство датчиков 3D-сканирования не будет запущено в 2018 году".Известно, что конкуренты намерены использовать VCSEL - ключевой компонент камеры TrueDepth. Он представляет собой лазеры с вертикальным излучением. По предварительным оценкам экспертов Viavi, в 2019 году, по меньшей мере, два Android-смартфона будут оснащены 3D-сканером лица.
Ранее сообщалось, что СМИ сообщили об изготовлении своих первых дисплеев.
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