Министерство иностранных дел России хочет довести до зарубежных послов свою позицию на отравление в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Вчера 23.52 | комментариев: МИД РФ: Несмотря на многочисленные обращения к Лондону, никто не знает, какое именно вещество было применено в Солсбери Фото: МИД России / Facebook "Основная тема встречи – ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ. Планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны", – говорится в заявлении спикера российского МИД Марии Захаровой.Во встрече с дипломатами примут участие руководство и эксперты Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями."К сожалению, до сих пор, несмотря на многочисленные обращения к Лондону, никто не знает, какое именно вещество было применено в Солсбери. Соответственно, все гипотезы на этот счет лишь уводят внимание от главной темы – непредоставления Великобританией России никаких фактологических материалов, кроме обвинений, озвучиваемых в хамской манере", – говорится в заявлении представителя российского внешнеполитического ведомства.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно", что приказ о применении нервно-паралитического агента в Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным" нарушением дипломатического этикета.17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. Сегодня Джонсон выразил мнение, что президент России Владимир Путин не сможет "дистанцироваться" от ответственности за отравление Скрипаля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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