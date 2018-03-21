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Отравление Скрипаля: МИД России собирает всех зарубежных послов
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21.03.2018 00:14
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Министерство иностранных дел России хочет довести до зарубежных
послов свою позицию на отравление в Великобритании бывшего
российского разведчика Сергея Скрипаля. Вчера 23.52 | комментариев:
МИД РФ: Несмотря на многочисленные обращения к Лондону, никто не
знает, какое именно вещество было применено в Солсбери Фото: МИД
России / Facebook "Основная тема встречи – ситуация вокруг
заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих
веществ. Планируется довести российскую точку зрения до официальных
представителей зарубежных государств, ответить на возможные
вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны",
– говорится в заявлении спикера российского МИД Марии Захаровой.Во
встрече с дипломатами примут участие руководство и эксперты
Департамента по вопросам нераспространения и контроля над
вооружениями."К сожалению, до сих пор, несмотря на многочисленные
обращения к Лондону, никто не знает, какое именно вещество было
применено в Солсбери. Соответственно, все гипотезы на этот счет
лишь уводят внимание от главной темы – непредоставления
Великобританией России никаких фактологических материалов, кроме
обвинений, озвучиваемых в хамской манере", – говорится в заявлении
представителя российского внешнеполитического ведомства.4 марта
66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления. В
больницу также попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор
находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва
отказалась объяснять инцидент и потребовала предоставить ей
образцы вещества, которым отравили Скрипалей.По словам министра
иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, "весьма вероятно",
что приказ о применении нервно-паралитического агента в
Солсбери отдал лично президент РФ Владимир Путин. В
Кремле назвали это заявление "шокирующим и непростительным"
нарушением дипломатического этикета.17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов. Сегодня Джонсон выразил мнение, что президент
России Владимир Путин не сможет "дистанцироваться" от
ответственности за отравление Скрипаля.
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