фото: uz.gov.ua

По состоянию на 20 марта назначены четыре дополнительных поезда. Сообщается, что вскоре появится информация и о других маршрутах.

Поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать 6, 7 и 9 апреля с отправлением из Киева в 8:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.

Поезд № 243/244 Киев — Львов осуществит рейсы 7 и 10 апреля. Отправление из Киева в 5:27 и приход во Львов в 14:20. В обратном направлении отправление в 9:40 и приход в 19:05.

Поезд № 197/198 Киев — Ковель отправится в рейсы 7 и 9 апреля. Отправление из Киева в 7:28 и приход в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 787/788 Харьков — Константиновка 9 апреля отправится из Харькова в 19:03 и прибудет в Константиновку в 23:30. В обратном направлении поезд отправится 10 апреля в 5:00 и прибудет в Харьков в 9:50.

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