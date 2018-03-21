Министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил послу Давиде Ла Чечилия, что итальянская сторона не откликнулась на предложение создать совместную следственную группу по делу военного Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, которого подозревают в причастности к убийству итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова. Вчера 23.50 | комментариев: Аваков заверил посла, что Маркив не имеет отношения к гибели Роккелли Фото: mvs.gov.ua Министр напомнил, что итальянская сторона так и не откликнулась на предложение создать совместную следственную группу для сбора необходимых доказательств, поиска и допроса свидетелей.Аваков отметил, что Маркив "не имеет никакого отношения к трагической смерти итальянского фоторепортера Андреа Роккелли".Он также добавил, что управление Службы безопасности Украины в Донецкой области продолжает расследовать это дело. Комментарии Ла Чечилии по этому вопросу не приводятся.Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года. Его подозревают в причастности к убийству Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области.В МВД рассказали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли.Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели бы огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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