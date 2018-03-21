|Великобритания пока что отложила свое решение вводить санкции против России
|21.03.2018 00:28
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Тереза Мэй (фото: Getty Images)
Об этом заявил пресс-секретарь британского премьер-министра Терезы Мэй 20 марта после того, как она встретилась с другими высшими должностными лицами и советниками на заседании совета национальной безопасности.
По словам пресс-секретаря, Великобритания приняла меры для обнаружения людей, которые могли заниматься деятельностью, угрожающей безопасности Соединенного Королевства и союзников. В частности, введены строгие проверки государственных служащих на частных рейсах.
«Есть и другие меры, которые правительство и чиновники по вопросам безопасности активно обсуждают и готовы ввести в любое время», — сказала Мэй на заседании совета национальной безопасности.
5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.
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