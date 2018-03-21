Украинца Павла Гриба удерживают в заключении в РФ уже семь месяцев, напомнил его отец Игорь. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Отец Гриба беспокоится о состоянии его здоровья Фото: Ігор Гриб / Facebook По его словам, в этот же день апелляционный суд отказался изменять меру пресечения его сыну. Гриб смог увидеть свою мать только в зале заседаний."Уже семь месяцев за решеткой. Постоянное психологическое давление со стороны следователей ФСБ. Истощение Павла видно сразу. Операцию Павлу должны были сделать в сентябре прошлого года. Каково реальное состояние здоровья и сколько времени он сможет продержаться в таких условиях, не знает никто", – отметил Игорь Гриб. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2043193089287076&id=100007892136721 24 августа 2017 года 19-летнего Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России.Две недели о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ России о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.Октябрьский районный суд Краснодара арестовал Гриба до 17 октября. Позже меру пресечения несколько раз продлевали, последний раз – до 4 мая 2018 года.Украинские медики, которых не допустили к задержанному, заявили, что он страдает портальной гипертензией. Этот диагноз исключает нахождение в учреждении, где не может быть оказана специализированная медицинская помощь.Министерство иностранных дел Украины несколько раз требовало от России допустить украинских врачей к Грибу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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