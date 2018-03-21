Президентские выборы, которые состоялись в России определили политику соседнего государства на годы вперед. Те 76%, которыми гордятся прокремлевские СМИ – это не только поддержка Путина, но и еще поддержка той агрессивной политики, которую ведет Путин. Нужно быть откровенными и признать, что каждый второй россиянин получает удовольствие от того, что происходит в Украине – аннексированный Крым, разбомбленный Донбасс. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Марченко.

Он отмечает, что захват чужой территории и порабощение соседей для подавляющего большинства россиян явление не просто нормальное, а крайне желанное. А значит, в следующий путинский срок будут ракеты, танки, самолеты и не будет никакого мира. Когда Путина не станет, действительно, может сделаться еще хуже. Любой новый руководитель просто должен будет доказать, что не хуже Путина. А, чем доказывать? Войной, чем же еще. Ведь как ни считали бюллетени путинские избиркомы, а две трети россиян гарантировано поддерживают Путина. Это конституционное большинство, на секундочку.

По словам Марченко, на этом фоне результат Навального выглядит жалко. Он призывал своих сторонников не идти на выборы, а явка зафиксирована выше, чем на прошлых и процент поддержки Путина тоже выше. Навальный только подыграл Путину этим бойкотом, на годы вперед подорвав веру вменяемых россиян в то, что можно хотя что-то изменить.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира