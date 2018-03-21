Население Африки, Южной Азии и Латинской Америки находится в зоне риска в связи с изменениями климата, говорится в докладе Всемирного банка. Самые бедные и наиболее уязвимые к климату районы пострадают сильнее только Фото: ЕРА По прогнозам экспертов, без конкретных действий в области климата через 30 лет около 86 млн человек в странах Африки, 40 млн в Южной Азии и 17 млн жителей стран Латинской Америки покинут места своего обитания. Это связано с тем, что прибрежным районам угрожает затопление, высокогорья испытывают недостаток в воде для земледелия. Самые бедные и наиболее уязвимые к климату районы пострадают сильнее только.В докладе говорится, что внутренняя климатическая миграция может усилиться после 2050 года, если не произойдет значительных сокращений выбросов парниковых газов и эффективных действий государств.Эксперты призывают правительства стран, которые находятся в зоне риска, начать разрабатывать программы по трудоустройству и обучению тех, кто приезжает в более благополучные места. Внутренняя миграция может стать новым стимулом к развитию регионов, говорится в докладе. Основным проблемным вопросом эксперты называют снижение выбросов парниковых газов, что в случае эффективного решения поможет значительно замедлить и сократить миграцию.4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, предполагающее действия по недопущению изменения климата. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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