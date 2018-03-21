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К 2050 году более 140 млн человек могут стать климатическими мигрантами – доклад Всемирного банка
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21.03.2018 00:46
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Население Африки, Южной Азии и Латинской Америки находится в зоне
риска в связи с изменениями климата, говорится в докладе Всемирного
банка. Самые бедные и наиболее уязвимые к климату районы пострадают
сильнее только Фото: ЕРА По прогнозам экспертов, без конкретных
действий в области климата через 30 лет около 86 млн человек в
странах Африки, 40 млн в Южной Азии и 17 млн жителей стран
Латинской Америки покинут места своего обитания. Это связано с тем,
что прибрежным районам угрожает затопление, высокогорья испытывают
недостаток в воде для земледелия. Самые бедные и наиболее
уязвимые к климату районы пострадают сильнее только.В докладе
говорится, что внутренняя климатическая миграция может усилиться
после 2050 года, если не произойдет значительных сокращений
выбросов парниковых газов и эффективных действий
государств.Эксперты призывают правительства стран, которые
находятся в зоне риска, начать разрабатывать программы по
трудоустройству и обучению тех, кто приезжает в более благополучные
места. Внутренняя миграция может стать новым стимулом к развитию
регионов, говорится в докладе. Основным проблемным вопросом
эксперты называют снижение выбросов парниковых газов, что в случае
эффективного решения поможет значительно замедлить и сократить
миграцию.4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское
климатическое соглашение, предполагающее действия по недопущению
изменения климата. Договор призван заменить Киотский протокол,
закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов
парниковых газов.
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