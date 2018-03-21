Депутаты Львовского областного совета приняли обращение к президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины и Премьер-министра Украины о расторжении дипломатических отношений с Россией, передает со ссылкой на .

Соответствующую инициативу во время сессии во вторник, 20 марта, произнес заместитель председателя облсовета Владимир Горняк, передает пресс-служба совета.

"Своими последними действиями (РФ) продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества. Проведение выборов в аннексирована Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы обусловливают необходимость более решительных шагов для укрепления безопасности Украины. учитывая это, мы, депутаты Львовского областного совета, требуем от высшего руководства государства разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией . Считаем недопустимыми такие отношения со страной, которая является оккупантом нашей территории ", - говорится в обращении.

Отмечается, что также депутаты облсовета выступают за введение визового режима для граждан .

Напомним, 20 марта 2018 Украины поддержала постановление о реализации правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины. Соответствующее постановление поддержали 229 нардепов.

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