Комитет рекомендовал Конгрессу безотлагательно принять законопроект для оказания помощи государствам и создания добровольной программы грантов. Он также рекомендовал Вашингтону четко сообщить, что нападения на выборы враждебны и реакция будет соответствующей.

Рекомендации также включают создание добровольной государственной программы обеспечения безопасности выборов и настоятельно призывают государства быстро заменить устаревшие и уязвимые системы голосования.

Пресс-конференция состоялась спустя несколько мгновений после того, как Белый дом подтвердил, что президент Трамп поздравил президента России Владимира Путина с его недавней победой в выборах.

На пресс-конференции во вторник как республиканцы, так и демократы были едины в своей вере, что Россия пыталась повлиять на выборы в США.

«Русские постоянно пытались вмешаться», — сказала репортерам сенатор Сьюзен Коллинз.

Российские агенты нацеливали избирательные системы в 21 штате накануне всеобщих выборов 2016 года, сказал Департамент внутренней безопасности, и отдельно запустил фейковые посты в социальных сетях, направленные на воспламенение социальной напряженности и путаницу.

Высокопоставленные представители американской разведки заявили, что видели признаки того, что российские агенты готовят новый раунд выборов в этом году.

Расследование заняло почти год, чтобы иметь возможность сообщить пострадавшим государствам о попытках взлома, обвинив его частично в отсутствии гарантий безопасности. Законодатели обеих сторон спорили о том, почему это заняло так много времени.

«Одна из самых неприятных вещей заключается в том, что после хакерской атаки Департамент внутренней безопасности почти девять месяцев требовал уведомить высших должностных лиц, что выборы в их государстве были подвержены атаке», — сказал Уорнер.

В среду законодатели планируют провести продолжительное публичное слушание, изучая попытки взлома систем государственных выборов в 2016 году, а также федеральные и государственные меры реагирования на эти усилия.

Комитет подготовил более крупный доклад по этому вопросу, один из которых может состоять из нескольких отчетов, которые должны быть опубликованы в ходе расследования комитета по вмешательству России на выборах 2016 года.

Однако нет никаких доказательств того, что какой-либо взлом в выборах в ноябре 2016 года повлиял на результаты выборов, но попытки напугали государственных чиновников, которые искали ответы о том, как их системы были потенциально скомпрометированы.

Уорнер сказал, что он считает, что процесс защиты от таких хакеров должен быть более надежным, тем более что Трамп не рассматривал этот вопрос как неотложную проблему.

«У нас есть двухпартийное соглашение, что мы должны что-то сделать», — сказал Уорнер в начале этого года.

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