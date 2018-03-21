Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл назвал Владимира Путина "диктатором", который выиграл "фейковые выборы" и заявил, что на месте президента США Дональда Трампа не стал бы поздравлять Путина с победой. Макконнелл: Президент может позвонить тому, кому хочет Фото: ЕРА Макконнелл назвал Путина "диктатором", который выиграл "фейковые выборы"."Говоря о выборах в России, я вижу отсутствие доверия к подсчету голосов. Я всегда вспоминаю выборы, которые есть почти в каждой коммунистической стране, кто бы ни был там диктатором, он всегда набирает большое количество голосов", – подчеркнул руководитель республиканцев Сената.Он добавил, что будь он на месте Трампа, звонок Путину не был бы для него в приоритете."Однако президент может позвонить тому, кому хочет", – отметил Макконнелл.20 марта в Кремле заявили, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах. Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По предварительным данным, явка составила 67,47%. После обработки 99,84% бюллетеней Путин лидирует с 76,66% голосов. 19 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп не планирует звонить Путину для поздравлений с победой на выборах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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