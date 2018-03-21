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Лидер республиканцев в Сенате США раскритиковал Трампа за поздравление Путина
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21.03.2018 01:02
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Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл
назвал Владимира Путина "диктатором", который выиграл "фейковые
выборы" и заявил, что на месте президента США Дональда Трампа не
стал бы поздравлять Путина с победой. Макконнелл: Президент может
позвонить тому, кому хочет Фото: ЕРА Макконнелл назвал Путина
"диктатором", который выиграл "фейковые выборы"."Говоря о выборах в
России, я вижу отсутствие доверия к подсчету голосов. Я всегда
вспоминаю выборы, которые есть почти в каждой коммунистической
стране, кто бы ни был там диктатором, он всегда набирает большое
количество голосов", – подчеркнул руководитель республиканцев
Сената.Он добавил, что будь он на месте Трампа, звонок Путину не
был бы для него в приоритете."Однако президент может позвонить
тому, кому хочет", – отметил Макконнелл.20 марта в Кремле заявили,
что Трамп поздравил Путина с победой на
выборах. Президентские выборы в РФ прошли 18 марта.
По предварительным данным, явка составила 67,47%. После
обработки 99,84%
бюллетеней Путин лидирует с 76,66%
голосов. 19 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома
Хоган Гидли заявил, что Трамп не планирует звонить
Путину для поздравлений с победой на выборах.
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