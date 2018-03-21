"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 20 марта. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 22.30 | комментариев: Важные новости вторника Фото: EPA Нардеп Надежда Савченко дала пресс-конференцию в Киеве, во время которой заявила, что власть Президента минимум трижды отдавала приказы о ее ликвидации.Совокупность людей, которым поручено ее нейтрализовать, нардеп обозначила как "объект А". С этими лицами она "живет почти год", они же записывали ее высказывания о возможном военном перевороте в Украине, добавила Савченко.Она утверждает, что, зная о прослушке, нарочно выдумывала "сюрреалистические сценарии" атаки на Верховную Раду. А в это время с помощью неназванных людей планировала восстание на не подконтрольных Киеву территориях Донбасса.Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана и оставил его под арестом. Суд также отказался передать Рубана на поруки внефракционному нардепу Савченко.Арестованный заявил, что инкриминируемая ему перевозка оружия из ОРДЛО была частью "военной операции" спецназа военной разведки Минобороны Украины.Парламент разрешил военнослужащим Управления госохраны не пропускать в здания, где размещены органы власти, людей с оружием и взрывчаткой. Запрет распространяется на народных депутатов и других неприкосновенных лиц.Львовский областной совет обратился к президенту, Кабмину и Верховной Раде с требованием разорвать дипломатические отношения с Россией и ввести визовый режим с этим государством.Украина конфисковала 100 млн грн в рамках исполнения решения Антимонопольного комитета о штрафе, наложенном на российскую компанию "Газпром". Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко. Полная сумма штрафа составляет 172 млрд грн.Бывший президент Франции Николя Саркози задержан полицией. СМИ пишут, что ему инкриминируют получение средств на избирательную кампанию 2007 года от ливийского диктатора Муаммара Каддафи.23 сотрудника российской дипмиссии покинули Великобританию по решению властей этой страны. Высылка связана с делом об отравлении разведчика Сергея Скрипаля.Учащийся школы священный Марии в городе Грейт-Миллз (штат Мэриленд, США) открыл огонь из пистолета перед началом занятий, ранив двух других учеников, а затем выстрелил в сотрудника школьной охраны. Тот открыл огонь в ответ, смертельно ранив злоумышленника. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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