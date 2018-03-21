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Товстунка Селена Гомес відповіла на критику своїх форм (ФОТО)
21.03.2018 01:37
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Відома співачка Селена Гомес, яка нещодавно розійшлася (вкотре) з Джастіном Бібером, зараз відпочиває з друзями на яхті і у мережі ледь не одразу з'явилися світлини папарацці, які шокували фанів - струнка Селена помітно набрала зайвого.

Напередодні зірка, після шуму, наробленого у мережі, прокоментувала зміни у фігурі, заодно й похвалившись відпочинком.

"Міф про красу – нав'язлива ідея фізичної досконалості, яка затримує сучасну жінку в нескінченному циклі безнадійності і ненависті до себе. Вони намагаються слідувати немислимому визначенню бездоганної краси, яке прийнято в суспільстві. А я вибираю турботу про себе, тому що я не хочу нікому нічого доводити", - написала Селена в Інстаграмі.

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez) 19 Бер 2018 р. о 9:56 PDT



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