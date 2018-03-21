с маршруткой в ​​Запорожье, который перекинулся на ул. Днепровское шоссе, произошла при попытке обгона на большой скорости.

В результате аварии пострадали три человека, сообщили в отделе коммуникации полиции области,передает со ссылкой на .

По данным полицейских, авария произошла, когда водитель маршрутки на скорости не справился с управлением при обгоне, из-за чего микроавтобус перевернулся.

В Запорожье на Днепровском шоссе на огромной скорости перевернулась маршрутка №49. Внутри автобуса находились 18 пассажиров. По словам водителя, он не справился с управлением, поскольку заехал на заснеженный бордюр. В то время как рассказали свидетели происшествия, маршрутка двигалась по скользкой дороге с большой скоростью.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира