В Украине за 2 месяца произошло 13 случаев ДТП на железнодорожных путях

За 2 месяца в Украине произошло 13 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах и путях по неосторожности и вследствие нарушения водителями правил дорожного движения, в результате 3 человека были травмированы, погибших нет, сообщают в пресс-службе ПАО "Укрзализныця".

ПАО "Укрзализныця" в очередной раз обращает внимание всех участников дорожного движения на необходимость строго соблюдать правила, не подвергать неоправданному риску свою жизнь, жизнь пассажиров и работников железнодорожного транспорта, не наносить материального ущерба отрасли и самим себе собственными легкомысленными поступками.

"К примеру, 14 марта в 20:00 на станции Пришиб Запорожской области водитель автомобиля "Volkswagen Passat" не справился с управлением из-за превышения скорости движения и оказался на путях, перекрыв движение пригородных поездов № 6521 Вольнянск - Мелитополь и поставив под угрозу собственную жизнь. К счастью, травмированных и повреждений инфраструктуры нет. Задержка поезда составила 36 минут", - информируют в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 2017 году на железнодорожных переездах и путях ПАО "Укрзализныця" произошло 86 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 80 случаев на переездах и 6 - на путях вне переездов. Вследствие этих ДТП погибли 20 человек и 30 травмированы. По сравнению с 2016 годом количество ДТП увеличилось на 6 случаев, на 13 человек возросло число погибших и на 1 человека увеличилось количество травмированных.