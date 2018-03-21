Менеджер спецпроектов сайта AIN.UA Александр Линник создал смешной фейк о своей победе в "олимпиаде мемов", который в соцсетях стали распростронять его родственники и незнакомые люди. Картинка о фейковой "олимпиаде мемов" стала вирусной в Facebook Фото: Александр Линник / Facebook . С 12 марта в соцсетях распространяется информация о школьнике Антоне Ципко, который получил медаль на олимпиаде по информатике в Тегеране и якобы был обделен вниманием СМИ."Заменил фотографию Антона на свою, олимпиаду по информатике в Тегеране на "олимпиаду по мемам" в Горишних Плавнях, количество участников и стран, на канонические 100500 и 9000, а чтобы подчеркнуть серьезность победы, добавил в углу картинки медаль Пурпурного Пепе (адаптированный вариант американской медали Пурпурное сердце)", – расказал автор картинки. https://www.facebook.com/theasus/posts/10215894664104390 Через несколько минут картинку уже перепостили родственники автора, которые начали звонить с поздравлениями в победе в олимпиаде."Через час после публикации у нее уже было до двух десятков репостов от знакомых (и не только) мне людей", – добавил Линник.Как пишет сам Александр Линник, его даже позвали на радио. Количество людей, которые усомнились, что олимпиада, в которой были участники "с 9000 стран", вообще существует."Спустя сутки количество репостов начало расти быстрее, достигнув тысячи. Facebook предусмотрительно перестал мне присылать уведомления о том, что кто-то сделал репост (спасибо, Марк!). Утром 17 марта, спустя менее, чем через двое суток, счетчик показывал сначала 2 000, через несколько часов уже 5 000, а к вечеру — 10 000 репостов", – написал он.Картинка стала вирусной. На момент публикации материала на сайте она собрала больше 15 тыс перепостов. К автору начали добавляться в друзья и писать личные сообщения."Это яркий пример того, почему вообще существуют фейковые новости и как они становятся такими популярными. Пробежавшись по страницам десятка людей, стало понятно, что у большинства из них одинаковая схема поведения в сети. Они активно репостят фейковые новости с кликбейтными заголовками, вроде «Такого Порошено не ожидал – деньги Ахметова отдадут украинцам», размещенных на сомнительного качества сайтах", – подчеркнул он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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