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Кабинет Холодницкого прослушивало НАБУ – СМИ
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21.03.2018 03:15
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Скрытую записывающую аппаратуру прикрепили на большом аквариуме у
стола главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара
Холодницкого, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники
в силовых органах. Холодницкий мог сам обнаружить "жучки" Фото:
Transparency International Ukraine / Facebook Скрытая записывающая
аппаратура якобы прикрепили на большой аквариум у стола прокурора.
Установку произвел завербованный сотрудник фирмы, которая ухаживала
за рыбками, либо переодетый агент, говорится в материале.По данным
издания, "жучки" принадлежали Национальному антикоррупционному
бюро, которое больше месяца назад попросило Генеральную прокуратуру
открыть производство в отношении Холодницкого. По какой именно
статье суд выдал санкцию на прослушивание, УП выяснить не
смогла.Процессуальное руководство по делу осуществляет начальник
департамента ГПУ по расследованию отдельно важных дел в сфере
экономики Владимир Гуцуляк, отмечается в публикации.
Он фигурировал в конфликте с сотрудниками НАБУ в августе 2016
года.Источники в прокурорских кругах рассказали изданию, что
зафиксировать криминал в отношении Холодницкого не удалось, но есть
"очень неприятные антисемитские высказывания" – дело
квалифицировали как нарушение прокурорской этики. Наибольшим
наказанием в таком случае для руководителя САП может стать
увольнение.В окружении Холодницкого заявили, что его шантажировали
записями и "принуждали к дружбе с властью". Руководитель САП якобы
сам нашел "жучки" после того, как ему дали послушать
записи.Источники в Блоке Петра Порошенко пояснили УП, что у
генпрокурора Юрия Луценко "могли быть свои резоны подыграть"
директору НАБУ Артему Сытнику."Холодницкий несколько месяцев
окучивал американцев, предлагая себя на должность генпрокурора. Вот
и поплатился", – отметил один из собеседников в БПП.В
окружении руководителя САП эту информацию назвали абсолютной
ложью."Холодницкий даже пьяный никогда такого не говорил", –
процитировало издание свой источник.Официально ни ГПУ, ни НАБУ, ни
САП информацию не комментировали.О прослушке в кабинете главы САП
до этого сообщали "Українські новини". По данным агентства,
Холодницкого принуждают подать в отставку. До 23 марта
прокурор будет находиться в командировке в Брюсселе.Холодницкий
возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную
антикоррупционную прокуратуру 1 декабря 2015 года.
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