Всего несколько дней назад завершились "Зимние Паралимпийские игры -2018". Спотсмены возвращаются домой, а государство уже выплачивает им заслуженные денежные вознаграждения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов,передает со ссылкой на .

"Министерство молодежи и спорта оперативно выплатило чемпионам и призерам зимних Паралимпийских игр-2018 государственные награды на общую сумму более 90 млн гривен. Спортсменам уже перечислили средства на карточки по возвращению в Украину. Впервые наши паралимпийцам получили за свои победы такие же вознаграждения, как и олимпийцы ", - говорится в сообщении.

Паралимпийцы получили от государства вознаграждение в следующих размерах, в гривнах по курсу НБУ:

За I место - 125 тыс. Долл. США

за II место - 80 тыс. долл. США

за III место - 55 тыс. долл. США



За 9 дней II Паралимпийских игр в Пхенчхан украинцы завоевали 22 награды: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.

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