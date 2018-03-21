|Украинский паралимпийцам выплатили 90 млн гривен
|21.03.2018 03:22
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Всего несколько дней назад завершились "Зимние Паралимпийские игры -2018". Спотсмены возвращаются домой, а государство уже выплачивает им заслуженные денежные вознаграждения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов,передает со ссылкой на .
"Министерство молодежи и спорта оперативно выплатило чемпионам и призерам зимних Паралимпийских игр-2018 государственные награды на общую сумму более 90 млн гривен. Спортсменам уже перечислили средства на карточки по возвращению в Украину. Впервые наши паралимпийцам получили за свои победы такие же вознаграждения, как и олимпийцы ", - говорится в сообщении.
Паралимпийцы получили от государства вознаграждение в следующих
размерах, в гривнах по курсу НБУ: