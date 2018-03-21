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Суд признал недействительными 60 договоров между "Укрнафтою" и компанией "Котлас" на поставку нефтепродуктов
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21.03.2018 03:23
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НАБУ подозревает должностных лиц "Укрнафти" в попытке завладеть
нефтью на 7,7 млрд грн. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Вчера 22.30 | комментариев: НАБУ выиграло иск к
ПАО "Укрнафта" Фото: ukrnafta.com Соответствующее решение вступило
в законную силу 6 марта 2018-го, сообщает сайт НАБУ.В НАБУ
считают, что должностные лица "Укрнафти" заключили в 2015 году
соглашения с ООО "Котлас" на поставку этой компанией
нефтепродуктов, не имея на это полномочий. "Котлас" обязывалось
поставить нефтепродукты. Однако, как выяснили детективы
Национального бюро, поставки в оговоренных объемах ООО не
осуществило, но средства от "Укрнафти" получило.Исковое заявление
НАБУ основывается на материалах уголовного производства, которое
расследуют детективы бюро с августа 2016 года. В рамках этого дела
они изучают факты возможного злоупотребления служебным положением
должностными лицами "Укрнафти" и ряда коммерческих компаний с целью
завладеть влажный нефтью на сумму более 7,7 млрд грн.В НАБУ
заявили, что решение суда является существенным основанием для
возмещения убытков, которые нанесли интересам
государства."Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая
компания Украины. Группе "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского
принадлежит 43% компании "Укрнафта", НАК "Нафтогаз" – 50% + 1
акция. Долгое время компанию контролировала группа "Приват", но в
2015 году был принят закон о снижении планки кворума,
необходимого для созыва собрания акционеров, который позволил
государству вернуть управление компанией "Укрнафта".Собственником
компании "Котлас" являются офшоры, которые связанны с группой
"Приват", писали "Наші гроші".
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