Автоматический перерасчет субсидий на основе доходов граждан будет осуществляться в мае и октябре, а не в апреле.

"Ежегодно в мае органы социальной защиты населения осуществляют переназначения субсидий на новый период. Соответственно, рассчитывая размер пособия на летний период. В октябре - отопительный сезон", - сообщила в Facebook пресс-служба Минсоцполитики.

В то же время в зависимости от индивидуального запроса получателя субсидии перерасчет может производиться в другие месяцы. В Минсоцполитики уточнили, что это касается ситуации, когда человек стал пенсионером или перестал работать и получает один доход - пенсию,передает со ссылкой на .

Кроме того, в ведомстве отметили, что перерасчет субсидий в апреле будет. Однако на основе того, что апрель - не полный отопительный месяц. А не из-за роста доходов граждан.

Перечислять субсидии будут на условиях, которые действовали в октябре 2017 года. В мае органы соцзащиты будут принимать во внимание доходы людей, полученные в третьем и четвертом кварталах 2017 года.

В конце января 2018 года ОСМД и ЖСК получили от управлений соцзащиты требования открыть счета со специальным режимом использования в казначействе. По решению Минфина, возмещение субсидий и льгот мало выплачиваться на эти счета. На практике ОСМД и ЖСК с большим процентом субсидиантов не смогли бы выплачивать заработные платы своим штатным сотрудникам, закупать необходимые материалы и проводить ремонты. Поэтому ОСМД не создали счета и выплата субсидий была действительно заблокирована.

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