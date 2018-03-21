Строительство "Северного потока – 2" подрывает энергетическую безопасность Европы, отметила представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт. Нойерт не хочет, чтобы РФ получила новый инструмент давления на Украину Фото: state.gov По ее словам иностранные предприятия, работающие в российском энергетическом секторе, могут попасть под действие закона "О противодействии противникам Америки через санкций", который в августе 2017 года подписал президент США Дональд Трамп."Мы выступаем против "Северного потока – 2". Мы считаем, что проект подрывает общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе. Его реализация предоставит России еще один инструмент давления на европейские страны, в частности на Украину", – пояснила Нойерт.15 марта 28 сенаторов от Республиканской партии и 11 от Демократической в специальном обращении к министру финансов Стивену Мнучину и замгоссекретарю Джону Салливану призвали помешать строительству трубопровода.Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. Он проходит по дну Балтийского моря. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.Начать строительство второй очереди "Северного потока" планируют в 2018 году. Ориентировочная стоимость проекта – €9,5 млрд.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Правительство Германии рассматривает трубопровод "исключительно как бизнес-проект". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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