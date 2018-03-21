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США могут ввести санкции против компаний, которые работают с "Северным потоком – 2"
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21.03.2018 03:47
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Строительство "Северного потока – 2" подрывает энергетическую
безопасность Европы, отметила представитель Государственного
департамента США Хизер Нойерт. Нойерт не хочет, чтобы РФ получила
новый инструмент давления на Украину Фото: state.gov По ее словам
иностранные предприятия, работающие в российском энергетическом
секторе, могут попасть под действие закона "О противодействии
противникам Америки через санкций", который в августе 2017 года
подписал президент США Дональд Трамп."Мы выступаем против
"Северного потока – 2". Мы считаем, что проект подрывает общую
энергетическую безопасность и стабильность в Европе. Его реализация
предоставит России еще один инструмент давления на европейские
страны, в частности на Украину", – пояснила Нойерт.15 марта 28
сенаторов от Республиканской партии и 11 от Демократической в
специальном обращении к министру финансов Стивену Мнучину и
замгоссекретарю Джону Салливану призвали помешать строительству
трубопровода.Проект "Северный поток – 2", возглавляемый
бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает
строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд
м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.
Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток
протяженностью 1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м³
каждая. Он проходит по дну Балтийского моря. "Газпром" начал
поставки по этому газопроводу в 2012 году.Начать строительство
второй очереди "Северного потока" планируют в 2018 году.
Ориентировочная стоимость проекта – €9,5
млрд.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы,
Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и
Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой
энергетической безопасности Европы. Правительство Германии
рассматривает трубопровод "исключительно как бизнес-проект".
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