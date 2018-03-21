В Ужгороде на Закарпатье 40-летний мужчина убил во время свидания 45-летнюю женщину. Ее тело несколько дней назад нашли на ул. Канальной в городе.

Результаты проведенной судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть Ужгорода наступила в результате нанесения ей тяжких телесных повреждений, сообщили в отделе коммуникации полиции области,передает со ссылкой на .

"В ходе расследования полицейские установили личность подозреваемого - 40-летнего знакомого потерпевшей. Как признался задержанный, во время прогулки с потерпевшей, между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина избил женщину", - говорится в сообщении.

Мужчине уже сообщили о подозрении в умышленном нанесении телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей. За преступление ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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