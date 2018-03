До публикации The New York Times о вмешательстве британской компании Cambridge Analytica в президентские выборы в США состояние основателя Facebook Марка Цукерберга оценивалось в $75,3 млрд, а сейчас составляет $68,6. Цукерберг потерял миллиарды из-за падения акций Facebook Фото: EPA Состояние американца до указанной публикации в СМИ оценивалось в $75,3 млрд, а сейчас составляет $68,6. Телеканал CNBC отметил, что акции Facebook упали на 8%.19 марта газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 миллионов пользователей Facebook и могла помочь Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США. Компания якобы моделировала поведение пользователей соцсети и показывала им релевантную политическую рекламу.Телеканал Channel 4 News заснял на скрытую камеру разговор с главой Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине. "Медуза" писала, что Cambridge Analytica была создана в 2013 году при участии американского миллиардера Роберта Мерсера, одного из главных доноров предвыборного штаба Трампа. Вице-президент компании – Стив Бэннон, прежний руководитель популярного между ультраправых консервативного сайта Breitbart и экс-советник Трампа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



