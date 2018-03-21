Президент США Дональд Трамп, поговорив с главой Кремля Владимиром Путиным, оскорбил каждого гражданина России, которому отказали в праве голосовать на честных выборах, заявил сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн. Маккейн: Российские патриоты очень рискуют, протестуя против путинского режима Фото: EPA По словам Маккейна, американский президент "не возглавляет Свободный Мир, поздравляя диктаторов с победой на фиктивных выборах"."Сделав это с Владимиром Путиным, президент Трамп оскорбил каждого гражданина России, которому отказали в праве голосовать на свободных и честных выборах, чтобы определить будущее своей страны, в том числе бесчисленных российских патриотов, которые очень рисковали, чтобы протестовать и противостоять путинскому режиму", – подчеркнул сенатор.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. После обработки 99,94% протоколов избирательных комиссий Путин лидирует с 76,69% голосов. 19 марта в Белом доме заявляли, что Трамп не планирует звонить Путину для поздравлений с победой на выборах, но 20 марта такой разговор состоялся. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки выборах маккейн президент марта победой Теги: мир