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Первая леди Франции поразила роскошным платьем на официальном приеме
21.03.2018 05:20
Первая леди Франции поразила роскошным платьем на официальном приеме По теме:

Первая леди Франции Бриджит Макрон поразила элегантным образом на торжественном ужине устроенном в Елисейском дворце для герцога Люксембурга Анри и его жены Марии-Терезы.

Жена французского лидера Эммануэля Макрона, была одета в роскошное кремовое платье из шелка от бренда Louis Vuitton, передает со ссылкой на .

Платье Бриджит Макрона было сверху расшитое серебряными пайетками. Дополняли образ бежевые туфли с металлическими вставками.

Герцогиня Мария -Тереза пришла в платье изумрудного цвета сшитое из шифона.

В конце января Бриджит Макрона встретилась в Париже с актрисой Анджелиной Джоли. Первая леди приняла гостью тоже в Елисейском дворце.







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