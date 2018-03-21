У официального Лондона "нет ссоры с Россией" из-за отравления разведчика Сергея Скрипаля, но есть претензии к президенту страны Владимиру Путину, пояснил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Джонсон: Жители РФ не являются виновниками произошедшего Фото: EPA "Виновниками произошедшего не являются ни жители России, ни Россия. У нас нет ссоры с Россией. Вы знаете, я люблю Россию, у меня предки из этой страны. Дело не в этом, а в Кремле и в российском государстве – в том состоянии, в котором оно находится в настоящее время", – отметил он.По словам Джонсона, "Путин сам заявлял, что предателей, таких как Скрипаль, надо отравлять"."Кто-то должен отвечать, нести ответственность, и мы в Великобритании думаем, что свидетельства преступления указывают на российское государство, как и в деле Александра Литвиненко (бывший офицер ФСБ. – ). И если вы помните, следы полония очень четко привели в Россию. В конце концов, ответственность за деятельность российского государства несет Владимир Путин, так что, полагаю, он не может уйти от нее и дистанцироваться", – пояснил дипломат.21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко "вероятно", было санкционировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также Путиным. Исполнителями убийства признали депутата Госдумы Андрея Лугового и предпринимателя Дмитрия Ковтуна.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Все трое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей..14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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