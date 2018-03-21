|Трампу советовали не поздравлять Путина
|21.03.2018 06:12
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Советники президента США Дональда Трампа призывали его не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на знакомых с ситуацией американских высокопоставленных чиновников.
Отмечается, что во вторник, 20 марта, перед телефонным разговором с российским лидером советники по нацбезопасности представили Трампу несколько написанных от руки материалов с пометками большими буквами «не поздравлять».
Также помощники советовали американскому лидеру обсудить в ходе телефонного разговора отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Издание указывает, что пока неясно, читал ли Трамп пометки советников.
Пресс-служба Белого дома отказалась комментировать информацию о материалах, предоставленных Трампу.