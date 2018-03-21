Брат командующего Объединенными силами на Донбассе Сергея Наева живет в оккупированном Крыму, но военного это "не тяготит". Наев: Иногда я звоню в Крым Фото: mil.gov.ua Наев отметил, что с 1995 года его родители и младший брат оставались в Крыму, где завершил службу отец-военнослужащий."Еще до войны, в 2012 году, во времена мирной Украины, родители предложили нам с братом завещать квартиру. В октябре 2013 года мой отец умер. Мы с братом приняли совместное решение о завещании, по которому со временем он мне должен выплатить половину стоимости квартиры. Никаких соглашений я с ним не заключал, ведь это – семейные дела", – объяснил генерал-лейтенант.Деньги, которые Наев получили в качестве наследства, по его словам, "де-факто, не являются "подарком", хотя именно так он указал их в своей декларации "как законопослушный гражданин"."Иногда я звоню туда, в Крым, чтобы, например, поздравить с праздниками, и эти звонки ни для кого не секрет. Что касается действий брата на оккупированной территории – он взрослый человек, и за его поступки я отвечать не могу", – признал Наев.Командующий ОС заверил, что российские власти не смогут его шантажировать."Я принял присягу на верность украинскому народу, и у меня нет никаких оговорок. Я выполню те задачи, которые поставлены передо мной народом Украины, верховным главнокомандующим. Проживание членов моей семьи в Крыму меня не тяготит и не связывает никоим образом", – пояснил он.Уроженец Могилева-Подольского Винницкой области Наев получил военное образование в Московском высшем общевойсковом командном училище. С 2014-го по 2017-й руководил группировками украинских военных подразделений на востоке и юге страны. В начале 2018 года стал заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.16 марта президент Петр Порошенко назначил 37-летнего Наева командующим ОС. При этом антитеррористическую операцию на Донбассе изменили на операцию Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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