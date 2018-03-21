В доклад ООН попали действия правых радикалов под Киево-Печерской Лаврой и попытки поджога Десятинного монастыря в столице Украины.

В Организации Объединенных Наций озабочены фактами нетерпимости против Украинской православной церкви. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара по правам человека ООН о ситуации с правами человека в Украине, охватывающий период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года.

В частности, представители ООН обратили внимание на деятельность ультраправой группы С14, представители которой 8 января заблокировали вход в Киево-Печерскую лавру и вели себя агрессивно, подстрекая к насилию и физически угрожая лицам, которые выражали противоположные взгляды.

Авторы доклада также отмечают, что в тот же день С14 объявила в социальных сетях, что эта акция является лишь началом кампании протеста и пригрозила провести более масштабные акции во многих местах.

Также ООН указала на попытки поджогов Десятинного монастыря в Киеве и церкви Святого Владимира во Львове.

Управление Верховного комиссара обеспокоено тем, что правоохранительные органы не приняли эффективных мер для предупреждения таких действий, их тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, также авторы этого доклада констатировали ограничение свободы слова в Украине, а также зафиксировали пытки заложников на Донбассе.

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