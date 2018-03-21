|В ООН озабочены фактами нетерпимости в отношении УПЦ
|21.03.2018 06:40
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В доклад ООН попали действия правых радикалов под Киево-Печерской Лаврой и попытки поджога Десятинного монастыря в столице Украины.
В Организации Объединенных Наций озабочены фактами нетерпимости против Украинской православной церкви. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара по правам человека ООН о ситуации с правами человека в Украине, охватывающий период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года.
В частности, представители ООН обратили внимание на деятельность ультраправой группы С14, представители которой 8 января заблокировали вход в Киево-Печерскую лавру и вели себя агрессивно, подстрекая к насилию и физически угрожая лицам, которые выражали противоположные взгляды.
Авторы доклада также отмечают, что в тот же день С14 объявила в социальных сетях, что эта акция является лишь началом кампании протеста и пригрозила провести более масштабные акции во многих местах.
Также ООН указала на попытки поджогов Десятинного монастыря в Киеве и церкви Святого Владимира во Львове.
Управление Верховного комиссара обеспокоено тем, что правоохранительные органы не приняли эффективных мер для предупреждения таких действий, их тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, также авторы этого доклада констатировали ограничение свободы слова в Украине, а также зафиксировали пытки заложников на Донбассе.