|В США на берег выбросило неизвестное существо, похожее на лох-несское чудовище
|21.03.2018 06:47
|
Фотографии, на которых изображена странная туша морского
животного, заставили местных вспомнить о преданиях. Народная сказка
рассказывает о чудище по имени Алтамаха, сообщает The Sun.
Это действо заинтересовало находившихся в лодке — они подобрались поближе и не поверили своим глазам: туша не была похожа на какое-либо известное нам существо. Люди сделали несколько фотографий, которые теперь обсуждают учёные. Существо с плавниками, длинной шеей и маленькой головой — черты, характерные для образа лох-несского чудовища.
Уоррен отправился в местную рыбную лавку Skipper’s Fish House, где ему рассказали, что когда-то в этих краях существовала сказка о собственном лох-несском чудовище, которое называли Алта (или Алтамаха). Первые упоминания о нём относятся ещё к 1830-м годам.
Существо размером примерно полтора метра.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира