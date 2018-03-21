Фотографии, на которых изображена странная туша морского животного, заставили местных вспомнить о преданиях. Народная сказка рассказывает о чудище по имени Алтамаха, сообщает The Sun.

Таинственный зверь был найден в национальном заповеднике "Остров Вольф", Джорджия, США. Его обнаружили отец (Джефф Уоррен) и сын, которые плавали на лодке неподалёку. Вначале они решили, что это останки тюленя. Мёртвую тушу клевала цапля.

Это действо заинтересовало находившихся в лодке — они подобрались поближе и не поверили своим глазам: туша не была похожа на какое-либо известное нам существо. Люди сделали несколько фотографий, которые теперь обсуждают учёные. Существо с плавниками, длинной шеей и маленькой головой — черты, характерные для образа лох-несского чудовища.

Уоррен отправился в местную рыбную лавку Skipper’s Fish House, где ему рассказали, что когда-то в этих краях существовала сказка о собственном лох-несском чудовище, которое называли Алта (или Алтамаха). Первые упоминания о нём относятся ещё к 1830-м годам.

Существо размером примерно полтора метра.

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