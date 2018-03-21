Львовский областной совет обратился к президенту Петру Порошенко, председателю Верховной Рады Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Соответствующее решение депутаты приняли на заседании 20 марта, сообщает сайте облсовета,передает со ссылкой на .

"Своими последними действиями продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества.

Проведение выборов в аннексирована Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы обусловливают необходимость более решительных шагов для укрепления безопасности Украины", - говорится в тексте.

Такие шаги украинского государства созрели уже давно

"Считаем недопустимыми такие отношения со страной, которая является оккупантом нашей территории", - заявляют в облсовете.

Также там призывают ввести с Россией визовый режим.

"Вместе с тем, учитывая диверсионные действия спецслужб России на территории Украины и других государств, вмешательство в их внутреннюю политику, выступаем за введение визового режима для граждан Российской Федерации", - говорится в обращении.

"Такие шаги украинского государства созрели уже давно, однако лучше поздно, чем никогда. Россия пренебрегла шансами, которые ей давало мировое общество, отказалась прекратить агрессию против Украины. В такой ситуации у нашего государства остается единственный выход - последовательными и решительными действиями усиливать свою обороноспособность, составляющей которой является безопасность Украины и ее граждан от возможных диверсий и терактов", - говорится в тексте.

Так называемые выборы президента России прошли 18 марта 2018 года. По данным кремлевской администрации, за переизбрание Владимира Путина на очередной 6-летний срок проголосовали 76,6% граждан при явке 67,5%. "Выборы" проходили и в аннексированном Крыму.

Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. Летом того же года вооруженные силы начали принимать прямое участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. украинцев.

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