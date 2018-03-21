Сотрудники посольства прощаются со своими коллегами. (Reuters)

Несколько десятков человек, в том числе дети, вышли из западного лондонского посольства во вторник утром с чемоданами, сумками и кормами для домашних животных. Работники посольства России помахали уезжавшим дипломатам и их семьям, которые уехали в трех автобусах с дипломатическими обозначениями.

В преддверии их отъезда посол России Александр Яковенко провел прием для дипломатов и членов их семей.

«Мир намного больше, чем в Соединенном Королевстве», — сказал он во время приема. «Ваши знания и опыт, накопленные в посольстве, всегда будут оценены в российской дипломатической службе».

Автобус с 23 изгнанными дипломатами и их семьями покидает российское посольство в Лондоне. (Reuters)

В прошлую среду премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй приказала 23 российским дипломатам, которые, по ее словам, были засекреченными шпионами, покинуть Великобританию в течение недели.

Приказ побудил Россию к ответным действиям с собственной высылкой 23 британских дипломатов. Ожидается, что в ближайшие дни они покинут Москву.

Напряженность между двумя странами усилилась после отравления 4 марта бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, 66 лет, и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Эти двое остаются госпитализированными и находятся в критическом состоянии.

МИД России назвал обвинения Британии «умозрительными и безосновательными».

Британские военные и полиция продолжают искать зацепки в Солсбери. Международные эксперты по химическому оружию должны взять образцы используемого нервного агента.

Полиция сказала, что расследование может занять несколько месяцев.

Добавив еще большее напряжение к уже напряженным отношениям, полиция начала расследование гибели российского бизнесмена Николая Глушкова. Власти заявили в пятницу, что он умер от удушения.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира