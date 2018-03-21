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Поздравлял или не поздравлял - в Кремле рассказывают, что Трамп поговорил с Путиным (обновлено)
21.03.2018 07:18
Поздравлял или не поздравлял - в Кремле рассказывают, что Трамп поговорил с Путиным (обновлено) По теме:

Трамп поздравил Путина с победой на выборах,передает со ссылкой на .

Журналисты утверждают, что президент Дональд Трамп тайно позвонил президенту Владимиру Путину после выборов.

Разговор якобы состоялась во вторник. Сотрудник Белого дома не назвал темы, которые обсуждал Трамп и Путин, утверждают журналисты.

На момент публикации новости, на сайте nbcnews.com и в соцсетях этой новости не было.

Официальный сайт Кремля подтвердил, что разговор таки состоялась 20 марта. Его инициировала американская сторона.   "Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях", - говорится в сообщении.   и говорили о вопросах энергетики, Сирии и Украине.

Ранее власть Белого дома сообщила, что Трамп пока не планирует общаться с Путиным по поводу победы на выборах и приветствовать его.







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