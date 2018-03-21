Алёна Ксантопулос

Савченко дала брифинг для журналистов. Говорит, год назад, к ней был представлен "объект А" (несколько человек), с целью ее физического уничтожения. Ту же самую цель имел "объект Б". Оба объекта были направлены из АП.

Она сумела скормить "объекту А" дезу о том, что готовит террористический акт.

"Объект А" в течение года все писал и документировал, практически принимая участие в разработке теракта, но Надю физически не уничтожал.

Савченко также удалось сделать так (высший пилотаж ведомой двумя объектами цели), что один объект стал писать другой.

Одним словом, она не собиралась захватывать власть и устраивать теракт, а сотворила "политическую провокацию" для власти.

С какой целью?

Чтобы власть испугались. С какой целью везли оружие с той стороны? Чтобы узнать где изготовляют, понять из чего убивают солдат на фронте и чтобы незнакомое оружие пристрелять. Она тоже занималась пристрелкой. Есть кадры, которые покажет Луценко.

Спрашиваю себя - если целью было запугать власть, чтобы она, эта власть поняла, что уязвима, чтобы поняла, как ее ненавидит народ и армия, то, что?

Поняв все это, власть возьмется за ум, подаст в коллективную отставку, принародно покается, сбежит?

Логика этой "политической провокации" не понятна.

Надя, конечно, постаралась опередить недогенпрокурора Луценко, но точно так же, как и ему, ей придется доказать, что "объект А" был послан из АП и что он имел приказ уничтожить ее физически.

Можно ли предположить, что теракт действительно готовился и готовился он с участием "той стороны"?

А, если так, то кто мог быть заказчиком?

Кому нужен ореол мученика?

Неоцененному народом президенту?

Гаранту, которому не повезло с "паршивым народом"? Тогда понятна роль Савченко, работающей на ковыляющий имидж Порошенко.

Но, зачем тогда ее изобличать на такой ранней стадии?

Уже довели б дело хотя бы до яйца в лоб...

Думаю, к чему вся эта клоунада?

Зачем Порошенко и всей его кодле эти откровения перед камерами, преамбулой и послесловием к которым становится мантра о том, что он вор и изменник?

Что сидит на потоках и схемах, приторговывая с врагом?

Если бы не весь этот бред о "политической провокации", то анализ деятельности власти Савченко дала абсолютно правильный.

На прошлой неделе первый случай по делу Савченко, затмил плавный уход Гонтаревой, которая на пару с Порошенко ограбила украинский народ, но обогатила себя и президента. Вместо каталажки на долгие годы, она уплыла с большим букетом белых роз.

На ее место проголосовали Смолия, взявшего себе в замы небезызвестную Рожкову. Пасьянс сложился. Также пасьянс сложился с Денисовой - теперь НФ замкнул на себе Минюст, МВД и Омбудсмена.

Только у нас в головах пасьянс никак не складывается...

Только не говорите, что Савченко одну надо проверить у психиатра.

Там их целый полк больных.

Юрий Береза, этот овеянный славой комбат, заявил, например, что носит оружие в Раду и сдает его в сейф - как вы думаете, для чего?

Чтобы защитить журналистов!

Говорит если граната разорвется (радиус поражения 200 м.), он пистолетом из сейфа защитит журналистов от гранаты (?!)

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