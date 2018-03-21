Президент Беларуси Александр Лукашенко спокойно относится к тому, что страну на песенном конкурсе "Евровидение 2018" будет представлять украинец Никита Алексеев. Об этом глава государства заявил 20 марта во время встречи с творческой молодежью в Белорусском государственном молодежном театре, сообщило агентство БЕЛТА. "Вот он пришел и всех вас уделал. Давайте согласимся, что это способный парень, он объективно победил. Формат "Евровидения"? Абсолютно. Плюс к тому – он раскрученный, как это модно говорить, он известный в России, в той же Украине. Я очень надеюсь, что эти страны нам могут дать по 12 баллов. Что в этом плохого? Ничего плохого не вижу", – подчеркнул Лукашенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Лукашенко ответил на вопросы белорусской молодежи Скриншот: Информационное агентство БелТА / YouTube 25-летний певец Alekseev 16 февраля стал победителем национального отбора в Беларуси, хотя шестеро других участников призывали к его дисквалификации. Конкурс "Евровидение 2018" пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Украину представит 20-летний певец Melovin.видео Видео: Информационное агентство БелТА / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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