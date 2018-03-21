Погода, Новости, загрузка...
Яна Соломко розсмішила шанувальників селфі з донькою (ФОТО)
21.03.2018 07:44
4375_1.jpg (42.15 Kb)

Відома співачка Яна Соломко донедавна не показувала шанувальникам обличчя 3-річної донечки Кіри, тож кожне нове випадкове селфі у сторіз чи світлини в Інстаграмі приємно дивують фанів.

Так, напередодні Яна опублікувала веселе фото з Кірою на руках. Матуся й донька прикрашені фільтром з мультяшними окулярами та веснянками і виглядають неймовірно схожими.

"Сучасні дамочки", - жартома прокоментувала фото Яна.


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить