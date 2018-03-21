|Яна Соломко розсмішила шанувальників селфі з донькою (ФОТО)
|21.03.2018 07:44
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Відома співачка Яна Соломко донедавна не показувала шанувальникам обличчя 3-річної донечки Кіри, тож кожне нове випадкове селфі у сторіз чи світлини в Інстаграмі приємно дивують фанів.
Так, напередодні Яна опублікувала веселе фото з Кірою на руках. Матуся й донька прикрашені фільтром з мультяшними окулярами та веснянками і виглядають неймовірно схожими.
"Сучасні дамочки", - жартома прокоментувала фото Яна.
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