Продавцы оружия в Канаде должны будут вести учет инвентаря и продаж огнестрельного оружия не менее 20 лет в соответствии с новым законодательством, введенным во вторник правительством премьер-министра Джастина Трюдо.

Предлагаемый законопроект также расширит рамки личных проверок для тех, кто хочет приобрести оружие.

Например, вопросы личной истории в отношении заявки на получение лицензии будут охватывать всю жизнь человека, а не пять лет.

Министр общественной безопасности Ральф Гудэйл заявил, что во вторник преступления, связанные с огнестрельным оружием, стали более распространенными, несмотря на общее снижение уровня преступности в Канаде за последние два десятилетия.

Трюдо назвал данные телодвижения здравым смыслом и сказал, что ужесточение проверок биографий покупателей будут держать людей в безопасности.

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