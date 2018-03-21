Новоназначенный командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что перед выполнением директив Генштаба Вооруженных сил Украины хочет детально изучить обстановку на Донбассе. 37-летний Наев возглавил Объединенные силы 16 марта Фото: mil.gov.ua "Осознавая эту ответственность, как военный человек, четко понимаю и знаю, что и как делать. Первые шаги на новой должности будут посвящены надлежащему планированию операции Объединенных сил. После прибытия на место проведения операции мне будет необходимо детально изучить обстановку, оценить ее по всем направлениям – военным, правоохранительным, по направлению деятельности военно-гражданских администраций", – отметил Наев.Он рассказал, что будет выполнять задачи, которые в своих директивах определит Генеральный штаб Вооруженных сил."На их основании будет определен замысел, который утверждает начальник Генштаба и высший главнокомандующий ВСУ – президент Украины. В соответствии с утвержденным замыслом и планами будет достигаться цель операции. Что и как должно произойти – я не могу в полном объеме рассказать широкой общественности. Потому что есть такое понятие, как государственная тайна", – пояснил Наев.По его словам, главное отличие операции Объединенных сил от АТО – в подчиненности."Если раньше антитеррористическая операция проходила под общим руководством Антитеррористического центра СБУ, сейчас операция Объединенных сил проходит под стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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