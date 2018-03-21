Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в "не слишком отдаленном будущем".

Об этом он сообщил после телефонного разговора с президентом РФ во вторник, 21 марта, передает "Интерфакс".

"У нас был очень хороший разговор, и я думаю, что, вероятно, мы встретимся в не самом отдаленном будущем", - заявил Трамп, фрагменты выступления которого показало американское телевидение.

Лидер США пояснил, что в ходе встречи с президентом России хотел бы обсудить "гонку вооружений", которая, по его словам, "выходит из-под контроля". В то же время, говоря о вооружении, Трамп отметил, что США в любом случае "не позволят никому обладать чем-то даже близко похожим на то, что есть у США".

Также Трамп готов обсудить с Путиным Сирию, Украину и Северную Корею.

"В Госдеп пояснили, что Трамп поздравил Путина, поскольку так требует протокол.

Вон Макрон и Меркель тоже поздравили.

И вообще - США и Россия являются ядерными государствами, следовательно должны брать трубку друг друга.

Зато теперь стало ясно, зачем Путин устроил шоу с новой ядерной ракетой.

У Трампа могут спокойно объяснять контакты по "Большой сделке". А то Путин нападет..." - Заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Между тем в Кремле уточнили, что Путин и Трамп затронули тему личной встречи во время состоявшегося во вторник телефонного разговора.

По данным главы кремлевской пресс-службы Дмитрия Пескова, президент РФ это намерение поддержал.

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