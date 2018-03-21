Погода, Новости, загрузка...
В США заговорили об "ударе возмездия ядерной триадой" по РФ
21.03.2018 07:52
В США заговорили об «ударе возмездия ядерной триадой» по РФ

США не обладают средствами защиты, способными противостоять российскому и китайскому гиперзвуковому оружию. Они могут противопоставить лишь «удар возмездия ядерной триадой».

С таким заявлением выступил в Сенате председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, передает «Лента.ру», информирует svodka.net.

«И Россия, и Китай агрессивно внедряют гиперзвуковые разработки и добиваются успехов в соответствующих программах. Мы наблюдали, как они тестируют их. В США гиперзвуковое оружие находится либо на стадии концепта, либо на этапе тестирования. Единственное, что Вашингтон может противопоставить — удар возмездия нашей ядерной триадой», — заявил он.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить