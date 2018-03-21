В США заговорили об «ударе возмездия ядерной триадой» по РФ США не обладают средствами защиты, способными противостоять российскому и китайскому гиперзвуковому оружию. Они могут противопоставить лишь «удар возмездия ядерной триадой». С таким заявлением выступил в Сенате председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, передает «Лента.ру», информирует svodka.net. «И Россия, и Китай агрессивно внедряют гиперзвуковые разработки и добиваются успехов в соответствующих программах. Мы наблюдали, как они тестируют их. В США гиперзвуковое оружие находится либо на стадии концепта, либо на этапе тестирования. Единственное, что Вашингтон может противопоставить — удар возмездия нашей ядерной триадой», — заявил он.



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