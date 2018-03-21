G20 призвала все страны к диалогу в сфере торговли

Министры финансов и главы центробанков стран "Группы двадцати" по итогам встречи в Аргентине призвали к "дальнейшему диалогу и действиям" в сфере международной торговли - в свете растущих разногласий между США и их торговыми партнерами.

В то же время в итоговом коммюнике G20 отсутствует еще недавно бывшая традиционной фраза о готовности всех стран бороться "со всеми формами протекционизма" и развивать открытую и мировую экономику.

Министры финансов Германии, Франции, Бразилии и других стран призывали США использовать многосторонний, а не односторонний подход при решении вопросов в сфере торговли, сообщает The Wall Street Journal. Ряд представителей G20, по данным газеты, рассматривали возможность включения в итоговое коммюнике фразы с критикой "торговой политики, учитывающей только внутренние интересы", однако США выступили против.

Министр финансов США Стивен Мнучин отверг звучащие в адрес Вашингтона обвинения в протекционизме. "Мы должны быть готовы действовать в интересах США, чтобы защищать свободный, справедливые и взаимовыгодные торговые отношения", - сказал он журналистам, комментируя объявленное США введение пошлин на сталь и алюминий.

Участники встречи, выражая свою озабоченность, назвали в коммюнике международную торговлю важным двигателем роста мировой экономики.

Многие (участники встречи - ИФ) "отметили риски, связанные с отходом от политики открытости и поворотом к внутренне ориентированной политике", заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, слова которой приводит пресс-служба ЦБ.

В целом, по словам К.Юдаевой, "что касается экономики, то участники Группы 20 разделяют мнение о том, что практически во всех странах наблюдается экономический рост, безработица во многих странах на низком уровне, и инфляция в крупнейших странах мира все еще довольно низкая". "Несмотря на столь благоприятную ситуацию, есть целый ряд уязвимостей. В финансовой сфере это большой накопленный долг, в том числе валютные долги компаний из стран с формирующимися рынками", - отметила первый зампред ЦБ.

Участники встречи министров финансов и глав центробанков стран G20 в Аргентине предложили также выработать общие принципы регулирования криптоактивов, сообщила К.Юдаева.