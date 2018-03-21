Об этом заявил военный знаток Юрий Колесников.

«У нас есть прекрасная психиатрическая служба. Мы постоянно попадаем в ситуацию, когда нам врут все. Когда говорят, что Рубан и Савченко что-то планировали. Во-первых, Савченко с такими проблемами психики ничего не может организовать. Спросите это у психиатра. Он вам это повторит. А Рубан ничто и звать его никак», — подчеркнул Колесников.

«Это люди, которых отдали настоящие организаторы, когда их прижало СБУ к стенке и сказало: Ребята, есть проблема. Работа проведена, кого вы отдаете? «Мы отдаем вот этого дурака и вот эту дуру», — добавил он.

При этом ветеран АТО предположил, что Савченко имеет высокое покровительство в стенах украинского парламента.

«Вы понимаете, что перед тем, как так себя вести, она испугано нажралась и уехала из страны. Там ей дали совет и она вернулась», — заключил Колесников.

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