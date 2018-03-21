В США на британскую аналитическую компанию Cambridge Analytica, которая работала во время избирательной кампании на Дональда Трампа, подали в суд после того, как стало известно, что она хранила и анализировала данные примерно о 50 млн граждан, имеющих страницы в соцсети.

Об этом сообщает ТАСС.

20 марта в США был подан коллективный судебный иск в отношении компании Facebook в связи со скандалом вокруг Cambridge Analytica.

Групповой иск подан от имени инвестора по имени Фан Юан, а также всех лиц, которые могли понести финансовые потери из-за того, что ранее вложили средства в Facebook. В последние два дня стоимость акций компании снизилась более, чем на 7% в свете скандала.

В исковом заявлении компанию обвиняют в том, что ее представители "делали заведомо ложные или вводящие в заблуждение заявления", а также в том, что Facebook "нарушила свои правила относительно защиты личной информации, позволив третьей стороне получить доступ к личным данным миллионов пользователей без их согласия".

В документе также говорится, что компании следует выплатить инвесторам компенсацию, однако в каком именно размере, не уточняется.

Напомним, что компания, работавшая с Трампом, получила данные о миллионах пользователей Facebook благодаря обычному приложению.

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