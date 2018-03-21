В столице введено оперативное положение № 2 − курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта.

Транспорт в Киеве работает не по графику из-за непогоды, информирует svodka.net.

В Киеве из-за ухудшения погодных условий общественный транспорт будет работать с отклонением от графика движения. Об этом во вторник, 20 марта, сообщили в пресс-службе Киевпастранса.

Отмечается, что с 21.00 20 марта введено оперативное положение № 2 − курсирование с отклонением от расписания движения на всех маршрутах общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями.

Ранее сообщалось, что из-за сложных погодных условий в Украине объявлено штормовое предупреждение.

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