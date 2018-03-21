Пасхальная корзина 2018 года украинцам обойдется 326,8 грн. В прошлом году она стоила дешевле, 259,7 грн,передает со ссылкой на .

"В 2018 году 1 килограмм домашней паски будет стоить 60 гривен. Это на 20% дороже, чем в прошлом году. Тогда цена была 50 гривен за килограмм. За 7 яиц придется заплатить 19 гривен. В 2017 году такое же количество яиц стоило только 10 гривен. 65 гривен придется выложить за 600 грамм свиной буженины. Ранее она стоила 47 гривен", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Эксперт добавил, что за 400 г сала украинцам придется заплатить 29 грн. В прошлом году оно стоило только 16 грн. 200 г мягкого сыра, как и в прошлом году, будут стоить 18 грн.

"С 28 по 36 гривен за 200 грамм подорожало сливочное масло. 1 килограмм соли будет стоить 5,9 гривен. Это только на 5% больше, чем годом ранее. За 50 грамм хрена придется заплатить 8,9 гривен. Бутылка Кагора будет стоить 85 гривен. В прошлом году ее можно было приобрести за 77 гривен", - говорит Дорошенко.

Он добавил, что к Пасхе существенно, на 40-45%, вырастут в цене телячья вырезка и свиной ошеек. Будут стоить около 200 грн/кг. Яйца подорожают на 2-3 грн за десяток. На волне спроса возрастет на 10-12% цена на свежие овощи и цитрусовые.

В Украине онлайн можно проследить цены на продукты питания. запустило сайт "Платформа эффективного регулирования". На сайте в динамике приведена стоимость 23 основных социальных продуктов.

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