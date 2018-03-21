Из-за затопления целого ряда шахт в зоне АТО токсические и радиоактивные компоненты из глубин могут подняться на поверхность и вызвать невиданное ранее загрязнение водоемов, что в конечном итоге приведет к экологической катастрофе вплоть до переселения местного населения.

Об этом рассказал эколог международной организации «Экология-Право-Человек» Алексей Василюк, передает Обозреватель, информирует svodka.net.

«Кроме того, сегодня никто не может спрогнозировать, каким образом на колоссальное загрязнение отреагирует обитающая в водоемах фауна», — добавил он.

По его словам, в связи с затоплением шахт Донбасс ждет еще одна катастрофа, правда экономическая – в таком случае на добыче угля можно «ставить крест».

«Затопленная шахта больше никогда не будет шахтой – добыча угля в ней уже невозможна», — говорит Василюк.

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Как отмечает ученый, учитывая тот факт, что шахты связаны между собой, то «было бы смешно говорить, что одна шахта затапливается, а остальные – нет».

«Остается только несколько пригодных шахт, расположенных вдалеке от зоны АТО, оторванных от основной части промышленного региона – на северо-западе Донбасса. Но это исключение. Их только несколько», — добавляет эколог.

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