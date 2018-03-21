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В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 18 населенных пунктов в двух областях
21.03.2018 08:12

В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 18 населенных пунктов в двух областях

В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 18 населенных пунктов в двух областях

     Вследствие непогоды в Украине по состоянию на 7:00 среды остаются обесточенными 18 населенных пунктов в Николаевской и Донецкой области, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

      "По состоянию на 7 ч. 21 марта остаются обесточенными 18 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Николаевская - 11 и Донецкая – 7", - говорится в сообщении.

      Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

      Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлекалось 2 тыс. 54 человека и 1 тыс. 666 единиц техники от Укравтодора и ГСЧС.

      Подразделениями ГСЧС в течение суток проведено буксировки 169 единиц автотранспортных средств, в которых находилось 258 человек.

      В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

      Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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