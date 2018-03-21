Сейчас никто не верит России. Если раньше россияне говорили: докажите, что это сделали мы, то теперь мир говорит Кремлю: докажите, что это не вы отравили своего бывшего разведчика. Это очень серьезное изменение позиции в отношении РФ.

Об этом сайту «24» рассказал председатель правления «Майдана иностранных дел» Богдан Яременко, информирует svodka.net.

По словам дипломата, западные страны из-за скандала с отравлением Скрипаля, вероятно, не будут приветствовать Путина с победой на выборах президента. Но ЕС, страны НАТО будут вынуждены признать, что Путин де-факто – правитель России и продолжать с ним работать. И отношения между Западом и Россией вошли в такую ​​стадию, когда обострение продолжается и воспроизводится на новом уровне автоматически.

Путин хочет стать влиятельным международным игроком, не договариваясь с Западом, а угрожая ему. Чем это закончится, прогнозировать трудно. Но эта тенденция вызывает беспокойство, так как речь с российской стороны идет о запугивании мира ядерным оружием, что развал СССР нанес демографический и территориальный вред России. А это завуалированные территориальные претензии ко всем государствам, которые появились после СССР. Причин для обострения становиться больше. К тому же, Путин стареет, становится психологически неуклюжим и не способным оценивать правильно ситуацию в мире, – убежден Богдан Яременко.

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