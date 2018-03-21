Президент США Дональд Трамп во время своего разговора с российским коллегой Владимиром Путином выразил беспокойство по поводу разработки нового оружия в РФ, заявил источник The New York Times. Трамп говорил с Путиным по телефону 20 марта Фото: ЕРА По слова собеседника, во время поздравления с переизбранием российского президента Трамп сказал Путину, что его беспокоит недавняя речь главы Кремля, где тот говорил о "разработке в России "неуязвимых" межконтинентальных баллистических ракет и ядерных торпед, которые могут преодолеть все защитные системы США".В то же время, как рассказал чиновник, Трамп напомнил Путину, что его власть направила $700 млрд на совершенствование американских вооруженных сил, и что "США выиграют любую гонку вооружений у России".18 марта в РФ прошли президентские выборы. После обработки 99,94% протоколов избирательных комиссий Путин лидирует с 76,69% голосов. 19 марта в Белом доме заявляли, что Трамп не планирует звонить Путину для поздравлений с победой на выборах, но 20 марта такой разговор состоялся.1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. Также, по словам главы Кремля, уже началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов". Президент РФ рассказал в том числе о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки марта время трамп сша что Теги: мир