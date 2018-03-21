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Трамп напомнил Путину, что США выиграют любую гонку вооружений у России – The New York Times
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21.03.2018 08:48
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Президент США Дональд Трамп во время своего разговора с российским
коллегой Владимиром Путином выразил беспокойство по поводу
разработки нового оружия в РФ, заявил источник The New York Times.
Трамп говорил с Путиным по телефону 20 марта Фото: ЕРА По слова
собеседника, во время поздравления с переизбранием российского
президента Трамп сказал Путину, что его беспокоит недавняя речь
главы Кремля, где тот говорил о "разработке в России "неуязвимых"
межконтинентальных баллистических ракет и ядерных торпед, которые
могут преодолеть все защитные системы США".В то же время, как
рассказал чиновник, Трамп напомнил Путину, что его власть направила
$700 млрд на совершенствование американских вооруженных сил, и что
"США выиграют любую гонку вооружений у России".18 марта в РФ прошли
президентские выборы. После обработки 99,94% протоколов
избирательных комиссий Путин лидирует с 76,69%
голосов. 19 марта в Белом доме заявляли, что Трамп не
планирует звонить Путину для поздравлений с победой на
выборах, но 20 марта такой разговор состоялся.1 марта 2018
года во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что
Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. Также, по
словам главы Кремля, уже началось серийное производство нового
ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой
межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким
спектром ядерных боеприпасов". Президент РФ рассказал в том числе
о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и
"практически неограниченной дальностью полета", которая пока не
имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Во
время выступления Путина показали видео с пробными запусками
ракет и анимационные ролики с моделированием поражения
условных целей.
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